6 дел возбуждено против нижегородского учёного за изготовление кукол из трупов

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15 ноября 2011, 14:43 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]

Фото с сайта nnovgorod-times.ru

Следствие установило шесть эпизодов выкапывания тел из мусульманских могил нижегородским краеведом Анатолием Москвиным, обвиняемым в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

"Я сейчас знаю, что присоединяют туда шесть уголовных дел. Есть предположения, доказательства, подозреваемый сделал явку с повинной о том, что эти преступления совершал он", - сказал прокурор региона Константин Кожевников на пресс-конференции во вторник, уточнив, что дела касаются выкапывания тел умерших из могил, сообщает Интерфакс.

Он напомнил, что Москвину предъявлено обвинение, он заключен под стражу, а дело в связи с его общественной значимостью передано для расследования в следственный комитет. Будет назначен ряд экспертиз и следственных действий. "У нас установлен контроль, ежедневно докладывают", - подчеркнул Кожевников.

Говоря о мотивах преступлений, прокурор сказал, что они устанавливаются.

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, в течение 2010-2011 на кладбищах Нижнего Новгорода и области были совершены многочисленные кощунственные действия над могилами и телами усопших.

"Каждое подобное злодеяние вызывало широкий общественный резонанс среди жителей региона. По данным фактам было возбуждено 12 уголовных дел", - сказал представитель ведомства.

В результате проведенных мероприятий был задержан 45-летний подозреваемый, личность которого достаточно известна в научных кругах. По данным МВД, в свое время он закончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности "кельтология", когда-то вел преподавательскую деятельность. Автор многочисленных книг и научных трудов по топонимике и ономастике.

В ходе проведения обыска в квартире и гараже задержанного были изъяты 29 самодельных ростовых кукол, на которых находилась одежда погребенных людей. Установлено, что при их изготовлении он использовал мумифицированные человеческие тела, извлеченные из могил. Кроме того, в его квартире были обнаружены фотографии и таблички с надгробий, инструкции по изготовлению кукол, карты-схемы расположения мест захоронений на кладбищах Нижегородской области.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", подозреваемый был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Краевед Анатолий Москвин, в чьей квартире нашли мумифицированные тела, взял на себя ответственность за надругательства над могилами мусульман на Нижегородских кладбищах.