На юго-востоке Москвы найдены останки связанного и убитого год назад мужчины

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15 ноября 2011, 11:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Карта с сайта maps.rambler.ru

На юго-востоке Москвы в подземном коллекторе в районе Рязанского проспекта накануне обнаружен скелет связанного и убитого год назад мужчины, сообщили во вторник правоохранительные органы.



"Накануне в коллекторе телефонной сети на улице Коновалова в районе дома 18 рабочими был обнаружен скелет человека", - сказал собеседник агентства Интерфакс.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и эксперты установили, что останки принадлежат мужчине, с момента его смерти прошел примерно год.По предварительным данным, смерть мужчины была насильственной, так как у него были связаны руки и ноги бельевой веревкой.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Это не первый случай нахождения останков давно погибшего человека в Москве.

Напомним, "Аргументы.ру" писали о том, что 21 января этого года в Москве в подсобном техническом помещении пешеходного перехода на МКАД обнаружен труп человека, который пролежал там около года. Ни пол, ни возраст, ни тем более, личность погибшего установить не удалось.