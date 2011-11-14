В Самаре молодая женщина решила избавиться от мужа и его матери (ВИДЕО)

//Криминал

14 ноября 2011, 21:18 [ «Аргументы Недели. Самара» ]

В Самаре молодая женщина посчитала, что муж и свекровь мешают ей на пути к красивой жизни и решила устранить их. Но сотрудникам полиции удалось предотвратить двойное убийство. Занимаясь организацией преступления Альбина сама подробно рассказала о своих планах оперативникам.

По ее замыслу, после убийства она хотела стать хозяйкой трех квартир в Самаре и дорогого внедорожника. Женщина нашла киллера, договорилась с ним о деталях преступления, пообещала вознаграждение. Но "исполнителем" преступления выступил сотрудник полиции: с просьбой найти киллера Альбина Шарипова обратилась к своему знакомому из Казани, тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию. Далее с девушкой под видом наемного убийцы общался сотрудник МВД Татарстана.

В задаток она отдала киллеру несколько тысяч рублей, после убийства он должен был получить в качестве вознаграждения автомобиль. В день предполагаемого преступления Шарипова уехала к родственникам в Казань. По данным следствия, женщина подготовилась основательно: передала схему - место расположения квартиры, адреса квартир, фото мужа и свекрови.

Муж женщины Алексей Гужов, узнав всю правду, не может прийти в себя: за что? Около года назад Альбина приехала из Казани в Самару в гости к друзьям. Алексей красиво ухаживал - дорогие подарки, цветы. Красивая свадьба. Теперь вся эта сказка стала частью уголовного дела.

По решению суда в настоящее время Альбина Шарипова находится под стражей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступления". Ей грозит пожизненное заключение.