На юге Москвы ранили полицейского

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14 ноября 2011, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

На юге Москвы полицейский получил ножевое ранение при задержании хулигана. Инцидент произошел в кафе "Цунами" на Ясеневой улице, дом 34. Дебошир оказал сопротивление и ранил ножом в плечо 25-летнего старшего сержанта полиции.



В кафе произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину с ножом в руке. Стражи порядка потребовали бросить нож и сдаться, однако хулиган отказался подчиниться полиции. Задержанный - 38-летний москвич. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, передает Интерфакс.