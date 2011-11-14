У Рублевского шоссе нашли тело студента РГТУ МАТИ со связанными руками и ожогами

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14 ноября 2011, 08:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в лесу неподалеку от Рублевского шоссе найдено тело студента столичного вуза. Тело молодого человека со связанными брючным ремнем руками, переломами челюсти и скулы, ожогами нашли в 25 метрах от проезжей части.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. По предварительным данным, смерть наступила в ночь на воскресенье. Погибший - студент второго курса РГТУ МАТИ имени Циолковского, 1992 года рождения.