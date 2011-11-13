Казахстан усилил охрану границ с Киргизией в связи с терактом в Таразе

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13 ноября 2011, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта trend.az

Войска пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана в воскресенье переведены на усиленный режим несения службы на границе с Киргизией в связи с террористическим актом, произошедшим в городе Таразе.

"Погранвойска перешли на усиленный вариант несения службы, на границу направлены дополнительные силы", - сообщили в пресс-службе КНБ республики со ссылкой на региональное управление "Онтустик" погранслужбы, сообщает РИА Казахстан.

На юге республике на усиленный режим несения службы были переведены также правоохранительные органы. Меры по усилению безопасности предпринимаются и в других регионах страны, в частности, в столице Астане.

Напомним, 12 ноября на юге республики в административном центре Жамбылской области в городе Таразе в результате преступных действий 34-летнего приверженца идей джихада погибли семь человек, включая пятерых полицейских. Еще два представителя правоохранительных органов оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Помимо убийств, преступник совершил ограбление охотничьего магазина, захват двух автомашин, обстрел из гранатомета здания областного департамента КНБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и убийстве двух и более лиц. Расследование находится под личным контролем главы МВД республики.