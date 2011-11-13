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//Криминал

Убийство имама произошло в селении Мацал-аул в Дагестане

13 ноября 2011, 09:20 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Убийство имама произошло в селении Мацал-аул в Дагестане

В Дагестане накануне неизвестные ночью убили  помощника имама Ахмеда Асманова в селении Мацал-аул в Хасавюртовском районе.

По данным полиции, злоумышленники застрелили помощника священнослужителя, 1958 года рождения, в тот момент, когда он со своим знакомым возвращался домой около 22:00 мск субботы. Его товарищ получил тяжелые ранения. Он госпитализирован, передает Интерфакс.

На территории Хасавюртовского района введен план "Перехват". Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к убийству имама.

Аргументы.ру сообщали, что в Ярославле имам  соборной мечети в среду на этой неделе в подъезде собственного дома найден мертвым с огнестрельными ранениями.

ИЧ