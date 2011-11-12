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12 ноября 2011, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане 12 ноября возбуждено уголовное дело по статье "терроризм" в связи с субботними событиями в Таразе и предыдущими событиями на территории Ауэзовского района республики.

Уголовное дело возбуждено по второй части 96-й статьи (убийство двух и более лиц) и 233-й статье УК РК (терроризм).

В связи со взрывом в Таразе в трех областях Южного Казахстана силовики работают в усиленном режиме.

"На усиленный вариант несения службы переведены полицейские гарнизоны Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и Алматы", – отметили в министерстве внутренних дел Казахстана, сообщает tengrinews.kz.

В департаменте внутренних дел Алматы сказали, что столичные полицейские несут службу в усиленном режиме еще с вечера минувшего вторника, когда на территории Ауэзовского района были застрелены два старших сержанта полиции.

Расследованием произошедшего в Таразе занимается специально созданная группа, которую возглавляет министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Напомним, что утром в субботу 34-летний Кариев, являвшийся по заявлению генпрокуратуры приверженцем джихадизма, совершил в Таразе ряд особо тяжких преступлений.

В частности, он убил двоих сотрудников департамента КНБ по Жамбылской области, которые осуществляли за ним наружное наблюдение, около 11 часов утра завладел Mazda-626 у местного жителя, в 11:35 ограбил оружейный магазин, убив охранника и случайного посетителя, и завладел двумя полуавтоматическими винтовками "Сайга" и "CZ" с боеприпасами.

После, захватив еще один автомобиль "ВАЗ 21099", преступник застрелил преследовавших его двух сержантов полиции, забрав у них табельное оружие - автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Кроме того, он обстрелял из гранатомета РПГ-26 и из автомата здание областного ДКНБ и, скрываясь с места преступления, в 12:45 ранил двоих конных полицейских.

В момент самоподрыва преступника около 13 часов также погиб командир взвода отдельного батальона управления дорполиции, который обезвреживал преступника. Еще один полицейскийбыл ранен в завязавшейся при задержании перестрелке.