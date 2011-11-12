За взятку губернатору корпорацию оштрафовали на 60 млн руб.

Тульский областой суд, как сообщила региональная прокуратура в субботу, оштрафовал корпорацию "ГРИНН", которая является фигурантом по делу бывшего губернатора области Вячеслава Дудки, на 60 миллионов рублей.

По версии правоохранительных органов, в ноябре 2010 года управляющий директор "ГРИНН" Дмитрий Добрынин передал посреднику 40 миллионов рублей, которые предназначались для губернатора Дудки, сообщает сайт Тульской областной прокуратуры.

С помощью такого "незаконного вознаграждения" корпорация добивалась права приобрести в Туле земельный участок для строительства гипермаркета "Линия". Переданные деньги, согласно постановлению суда, подлежат конфискации, сообщает lenta.ru.

Решение тульского суда было вынесено в рамках административного дела, возбужденного против корпорации "ГРИНН". Тем временем продолжается следствие по делу лично Дмитрия Добрынина - его обвиняют по части 1 статьи 291 УК РФ ("дача взятки").

Напомним, тульский губернатор Вячеслав Дудка был отправлен в отставку в июле 2011 года, а в сентябре ему предъявили обвинения в получении взятки. По версии следствия, осенью 2010 года Дудка и директор департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктор Волков за взятку выделили корпорации "ГРИНН" земельный участок в 2,5 гектара.

Дудка, не признающий своей вины, с сентября находится под домашним арестом в Тульской области. 6 ноября его арест продлили еще на два месяца.