Тараз, бывший Джамбул, объят ужасом: джихадист убил семерых (ВИДЕО)

В Казахстане в субботу семь человек, в том числе пять полицейских, погибли в Таразе (бывшем Джамбуле), по вине последователей джихадизма, возбуждено уголовное дело по статье терроризм.

На юге Казахстана в городе Тараз утром 12 ноября произошло вооруженное разбойное нападение на оружейный магазин, в результате налета семь человек, в том числе пять полицейских, охранник оружейного магазина и случайный человек погибли, сообщил на брифинге в Астане в субботу заместитель Генерального прокурора республики Нурмаханбет Исаев.

Над Таразом барражируют военные вертолеты. Центр города оцеплен нарядами полиции. Именно на полицейских, по предварительным данным, и были направлены теракты.

"Террорист сам наших соседей предупредил. Сказал: „Вы мирно проходите, я вас не трону, мне только полицейские нужны, а вас я не трону“. Это был обыкновенный азиат, казах. Там много полицейских, толпа людей. И вообще в городе полный хаос. Люди боятся выходить из дома," - сказал очевидец каналу НТВ.