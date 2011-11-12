В Казахстане в результате стрельбы и взрыва погибли три человека

В Казахстане произошло ограбление охотничьего магазина в городе Тараз. В результате взрыва и стрельбы погибли три человека. Сторож охотничьего магазина был убит около 09:30 (7:30 по мск).



Через несколько минут возле здания областного акимата, которое расположено недалеко от магазина, была слышна стрельба и взрыв, передает РИА «Новости». В результате стрельбы погиб полицейский. Еще один человек подорвался на гранате.