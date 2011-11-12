В Москве задержали мужчину, с 2009 г находящегося в розыске

В Москве сотрудники ДПС задержали мужчину, который находился в розыске с апреля 2009 года. Управляя автомобилем BMW X5, задержанный нарушил на проспекте Буденного ПДД. Инцидент произошел вечером в пятницу. По данным ГИБДД, водитель не остановился по требованию инспекторов, передает РИА Новости. Затем мужчина был блокирован в районе Электродной улицы. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД России по району Перово.