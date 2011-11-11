В Северной Осетии в пятницу суд приговорил Умара Дзаурова - одного из организаторов теракта во Владикавказе в сентябре 2010 года - к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он получил также дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщает Интерфакс. Около года назад Дзауров добровольно вошел в состав преступной организации, члены которой причастны к совершению теракта на центральном рынке Владикавказа.

Напомним, теракт на Центральном рынке города Владикавказа Республики Северная Осетия был совершен 9 сентября 2010 года. В результате теракта погибли 19 человек, более 200 человек пострадали.

В сенттябре был осуждён также на 16 лет Ибрагим Даурбеков - боевик, причастный к теракту на рынке Владикавказа