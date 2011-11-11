Суд приговорил оганизатора теракта на рынке Владикавказа к 16 годам "строгого"
11 ноября 2011, 21:48 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В Северной Осетии в пятницу суд приговорил Умара Дзаурова - одного из организаторов теракта во Владикавказе в сентябре 2010 года - к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Он получил также дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщает Интерфакс. Около года назад Дзауров добровольно вошел в состав преступной организации, члены которой причастны к совершению теракта на центральном рынке Владикавказа.
Напомним, теракт на Центральном рынке города Владикавказа Республики Северная Осетия был совершен 9 сентября 2010 года. В результате теракта погибли 19 человек, более 200 человек пострадали.
В сенттябре был осуждён также на 16 лет Ибрагим Даурбеков - боевик, причастный к теракту на рынке Владикавказа