В Дагестане задержали жителя Буйнакска с самодельной бомбой

В Дагестане в четверг был задержан житель Буйнакска с самодельным взрывным устройством. Саперы республиканского УФСБ обезвредили бомбу. Инцидент произошел в Буйнакске на улице Имама Шамиля.



В ходе реализации оперативной информации сотрудники силовых структур попытались остановить для проверки Volksvagen-Golf, передает РИА Новости. Водитель не подчинился требованиям. Во время преследования водитель бросил машину на окраине города и с пакетом в руках пытался скрыться. У задержанного обнаружили самодельную бомбу, состоящую из пятилитровой пластмассовой канистры, начиненной 3 килограммами гвоздей, наполненной 2 литрами растворителя. К канистре скотчем были прикреплены 400 граммов тротила, 40 граммов пластида с промышленным детонатором ЭД-8 и автосигнализацией.