На звезду «Дома-2» Настю Дашко заведено дело по статье «мошенничество»

На бывшую участницу скандального реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Дашко правоохранительные органы Челябинска завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас одна из самых ярких звезд проекта находится под подпиской о невыезде и ей грозит до пяти лет лишения свободы. Выяснилось, что Дашко «кинула» множество строительных компаний. Минувшим летом девушку обвинили в хищении продукции Челябинского железобетонного завода на сумму 220 тысяч рублей. Со ссылкой на директора ЖБИ Егора Овчарова сообщалось, что партнеры завода представили Анастасию Дашко как своего компаньона. Девушка хотела приобрести бетонные плиты. Она предоставила платежку, согласно которой, деньги уже отправлены. Поверив документу, представители ЖБИ отгрузили шесть грузовиков с плитами. Но деньги на счет предприятиятак и не поступили, а сама Дашко перестала отвечать на звонки, отделываясь смс-ками, пишет «ЭГ».

А еще выяснилось, что Дашко с подельником продавала строительные материалы, предоставляя фальшиывые документы. Вероятно, дело о мошенничестве будет расследоваться довольно долго: следствию предстоит найти всех потерпевших.