Северо-Кавказская полиция призвала обсуждать теракты в интернете

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу просит пользователей всемирной сети принять участие в обсуждении громких экстремистских дел в регионе.

"Мы приглашаем пользователей интернета участвовать в обсуждении дел, так как нам интересно знать отношение людей. Для начала мы вывесили на сайте главка баннер, распространили призыв к диалогу посредством местных телеканалов", — заявил в четверг руководитель пресс-службы главка Марк Толчинский.

На своем официальном сайте ведомство разместило сообщение об убийстве трёх охотников в Дагестане. Сообщение сопровождается комментариями религиозных деятелей и содержит приглашение к дискуссии.

По словам Толчинского, за неделю объявление на сайте прочитали 800 человек, правда, оставили всего три комментария, сообщает Интерфакс. Пользователи отметили негативное влияние таких преступлений на имидж региона и в то же время улучшение обстановки с безопасностью в последнее время. Руководитель пресс-службы сообщил, что такая практика будет продолжена.