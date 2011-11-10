В Санкт-Петербурге в четверг суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Юрия Жидкова, обвиняемого в убийстве бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Андрея Кадетова, сообщил представитель гособвинения.

На заседании в четверг подсудимый отказался от дачи показаний.

В Калининском районном суду выступили потерпевший - отец убитого Кадетова и признанная свидетелем мать убитого. Они особо ничего не рассказали, так как не являются очевидцами произошедшего. Они пояснили по личности убитого, передаёт РИА Новости.

Следующее заседание по этому делу назначено на 17 ноября.

По версии следствия, вечером 24 декабря 2010 года на Светлановском проспекте Санкт-Петербурга Юрий Жидков, инспектор отдела надзорной деятельности Петроградского района УНД ГУМЧС по Петербургу, напал на Кадетова, нанёс ему не менее четырех ножевых ранений и скрылся. Кадетов скончался в машине скорой помощи.

Мотивом убийства, как считает следствие, явилась личная неприязнь к бывшему участнику "Дома-2".

Ранее милиция отказалась возбуждать дело в отношении Кадетова по заявлению знакомой Жидкова об изнасиловании.

В отношении Жидкого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство"), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.