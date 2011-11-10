Адвокат Маркарьян: сообщниками депутата Госдумы Егиазаряна займётся Интерпол

В Национальное бюро Интерпола при МВД РФ Следственным комитетом направлены материалы в отношении заочно арестованных соучастников мошенничества депутата Госдумы Ашота Егиазаряна - Виталия Гогохию, Максима Клочина и его брата Артема Егиазаряна.

Следователи считают, что депутат Егиазарян вместе с тремя предполагаемыми соучастниками Гогохией, Клочиным и Артемом Егиазаряном обманом приобрел имущество Виталия Смагина, а именно 20% акций ЗАО "Центурион Альянс", на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей.

"Все необходимые материалы, а также постановления суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых... направлены СКР в НЦБ для осуществления их международного розыска с целью ареста и выдачи", - сообщил в четверг адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы потерпевшей стороны, передаёт РАПСИ/infosud.ru.

По данным следствия, в 2002 и 2003 годах Егиазарян предложил своему близкому знакомому Михаилу Ананьеву вложить деньги в строительство торгового комплекса на Рублевском шоссе в Москве и реконструкцию гостиницы "Москва". СК считает, что Егиазарян пообещал Ананьеву передать доли участия в этих организациях.

В итоге, по мнению следователей, Егиазарян не исполнил договоренности и распорядился по своему усмотрению полученными от Ананьева более чем 500 миллионами рублей.

Депутат от фракции ЛДПР Госдумы РФ Ашот Егиазарян, с которого снята депутатская неприкосновенность и в отношении которого возбуждено уголовное дело за мошенничество, с ноября 2010 года находится в федеральном, а с конца декабря - в международном розыске. Госдума в марте 2011 года дала согласие на его арест.

По информации Маркарьяна, экс-гендиректор ЗАО "Центурион-Альянс"-МТК "Европарк" Клочин и брат депутата находятся в США, помощник Егиазаряна Гогохия - в Грузии.