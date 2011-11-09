В Москве у перевозчика денег отняли 38 миллионов рублей

В Москве ограблен частный перевозчик денег. Инцидент произошел на юго-западе города. Врезультате вооруженного нападения на улице Миклухо-Маклая, в районе дома 36, корп. 2 было похищено 38 миллионов рублей.



Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Перевозчика денег заблокировали неизвестные преступники в камуфлированном обмундировании, вооруженные автоматами. Налетчики были похожи на выходцев с Кавказа. Угрожая оружием, преступники забрали деньги из машины и скрылись.