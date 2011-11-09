В Ярославле застрелили имама соборной мечети

В Ярославле найден мертвым имам ярославской соборной мечети. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в среду в его собственном подъезде многоквартирного дома в Дзержинском районе города.



Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК Кристина Гузовская. По ее словам, на теле имама обнаружили четыре огнестрельных ранения - три в грудь и одно в голову. "Пока неизвестно, из какого оружия произведены выстрелы, назначена экспертиза", - сказала Гузовская. Возбуждено уголовное дело.