После передачи ТВ, ГИБДД Москвы увольняет торговавших правами сотрудников

Руководитель отделения в МОГТОТРЭР № 2 ГИБДД столицы и пять сотрудников будут уволены после проведения служебной проверки, которую провели после того, как 6 октября на одном из федеральных каналов вышла передача о покупке прав.

Телевизионщики показали, как в Москве кандидат в водители получает удостоверение на право управления транспортным средством за вознаграждение.

Кроме того, начальник столичной ГАИ Александр Ильин "в целях профилактики подобных ситуаций в будущем» принял решение "о замене всего личного состава отделения экзаменационной работы данного подразделения". По его словам, эти сотрудники будут переведены на должности, не связанные с вопросами выдачи водительских прав.

Материалы проверки также направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, – рассказали в пресс-службе, передает ИТАР-ТАСС.

МОГТОТРЭР № 2 осуществляет прием населения в Северном, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах Москвы.

"В связи с тем, что на вакантные должности оперативно будет перемещен личный состав из других МОГТОТРЭР, население каких-либо сбоев в работе подразделения не ощутит", – обещают в ГИБДД.