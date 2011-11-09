В Хакасии назначена экспертиза по изнасилованию в музшколе 11-летней девочки

Хакасские следователи допросили свидетелей по уголовному делу об изнасиловании ребёнка в музыкальной школе Саяногорска и назначили проведение генетической экспертизы, сообщило в среду Следственное управление республики.

По данным следствия, 6 сентября 2011 года мужчина напал в туалете Саяногорской детской музыкальной школы на 11-летнюю девочку и изнасиловал ее

Подозреваемый житель Саяногорска 1989 года рождения, рабочий-строитель, ранее судимый за дезертирство, имеет гражданскую жену, сообщила старший помощник руководителя СУ СК республики Светлана Павина.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщает РИАНовости. Обвиняемый арестован.