На Алтае во время браконьерской охоты на косуль погиб 15-летний загонщик

В Шебалинском районе республики Алтай во время незаконной охоты на косуль смертельное ранение в голову получил 15-летний подросток, выполнявший роль загонщика, сообщает в среду МВД региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье в урочище "Курзун", где с целью незаконной охоты на косуль собрались несколько жителей села, передаёт Интерфакс.

В понедельник подростка доставили во врачебную амбулаторию села Барагаш Шебалинского района, объяснив, что парень выстрелил в себя сам нечаянно. Вскоре после госпитализации он скончался от полученной раны.

"Во время гона козлов прозвучало несколько выстрелов. Роковой выстрел картечью мог принадлежать одному из близких родственников", - говорится в сообщении пресс-центра республиканского МВД.