В Москве ищут водителя "семёрки", сбившей женщину с ребёнком на Макарова
9 ноября 2011, 10:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На севере Москвы автомобиль сбил женщину с ребёнком и скрылся. ДТП произошло в 08:40 мск среды на улице Адмирала Макарова, сообщили в столичной Госинспекции дорожного движения.
"ВАЗ-2107" сбил женщину и 8-летнего мальчика, после чего уехал. При этом водитель бросил автомобиль в 500 метрах от места происшествия. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами, передаёт ИТАР-ТАСС.
Владелец машины-правонарушителя уже установлен, принимаются меры для его задержания.