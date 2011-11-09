На севере Москвы автомобиль сбил женщину с ребёнком и скрылся. ДТП произошло в 08:40 мск среды на улице Адмирала Макарова, сообщили в столичной Госинспекции дорожного движения.

"ВАЗ-2107" сбил женщину и 8-летнего мальчика, после чего уехал. При этом водитель бросил автомобиль в 500 метрах от места происшествия. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами, передаёт ИТАР-ТАСС.

Владелец машины-правонарушителя уже установлен, принимаются меры для его задержания.