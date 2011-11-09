В Приморье угонщик автомобиля обвинил полицейских в пытках

Следственный комитет РФ проверяет жалобу жителя города Артёма Приморского края на полицейских. Тот утверждает, что стражи порядка избивали его, душили целлофановым пакетом и били током, добиваясь признательных показаний.

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в автоугоне. Задержанный все обвинения отвергает. По результатам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт радио "Маяк".