В Москве двое неизвестных похитили мужчину около дома номер 65 по улице Ангарская. Свидетели сообщили, что злоумышленники во вторник вечером надели на мужчину наручники, усадили его в иномарку темного цвета и скрылись с места происшествия.



Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, госномер машины, на которой скрылись неизвестные с похищенным мужчиной. В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию автомобиля.