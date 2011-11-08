В Москве двое неизвестных похитили мужчину
8 ноября 2011, 17:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве двое неизвестных похитили мужчину около дома номер 65 по улице Ангарская. Свидетели сообщили, что злоумышленники во вторник вечером надели на мужчину наручники, усадили его в иномарку темного цвета и скрылись с места происшествия.
Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, госномер машины, на которой скрылись неизвестные с похищенным мужчиной. В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию автомобиля.