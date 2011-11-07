Умерла 8-летняя девочка, сбитая пьяным экс-судебным приставом на Mercedes'e

В Подмосковье в понедельник в больнице умерла 8-летняя девочка, которую в субботу на дороге сбил Mercedes, за рулём которого находился пьяный водитель, который скрылся с места происшествия.

Автомобиль сбил ребёнка в Черноголовке вне зоны пешеходного перехода на Лесной улице. Водителя задержали в тот же день. Его лишили водительских прав.

Прошла информация, что виновник трагедии - судебный пристав. Однако в понедельник пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов сообщила, что он был уволен накануне инцидента, передаёт ИТАР-ТАСС.

"Мужчина, которого называют СМИ, действительно, около 2,5 лет работал в службе судебных приставов, но недавно, 3 ноября был уволен по собственному желанию", - заявили в пресс-службе ФСС по МО.