В Москве несовершеннолетняя гражданка Киргизии сбила насмерть пенсионерку

На севере Москвы в воскресенье девушка-подросток, уроженка Киргизии, сбила на автомобиле Mercedes-280 трех пенсионерок. Одна из пострадавших, 1940 года рождения, скончалась на месте.



Девушка управляла машиной без документов. Инцидент произошел около 13.00 у дома 12 корпус 3 по улице Дубнинская. Несовершеннолетнюю гражданку Киргизии 1994 года рождения задержали полицейские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Девушка сбила трех пожилых женщин, следуя по дворовому проезду задним ходом. После этого гражданка Киргизии бросила машину и скрылась.