В Москве минувшей ночью сгорели три иномарки

Минувшей ночью в Москве сгорели три иномарки. Около трех утра у дома 85 на Проспекте мира сгорели микроавтобус Chevrolet и стоявший рядом внедорожник Audi. А в 4 утра сгорел Mercedes на Кутузовском проспекте.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. По предварительным данным, неизвестный бросил в микроавтобус Chevrolet самодельное пиротехническое устройство. Устройство было изготовлено на основе магния. По данным полиции, очаг возгорания Mercedes находился в колесе машины. В настоящее время на местах происшествия находятся сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидентов.