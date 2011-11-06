В Петербурге опять совершено вооружённое ограбление ювелирного магазина

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга накануне в очередной раз среди бела дня совершено вооружённое ограбление ювелирного магазина сети "585". Двое грабителей похитили драгоценности и скрылись.



На Охте накануне около 15 часов двое неизвестных преступников ворвались в помещение салона, расположенного в доме 28/19 по Новочекасскому проспекту.

Угрожая сотрудникам магазина обрезом охотничьего ружья, разбойники молотком разбили витрины и похитили несколько планшетов с украшениями. Злоумышленники скрылись на неустановленном автомобиле, в котором их поджидал сообщник.

"Двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на оружие, похитили ювелирные изделия и скрылись", - сказал источникв правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

Размер ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

В петербургской полиции высказывалось предположение, что нападения на ювелирные магазины участились в связи с давлением правоохранительных органов на нелегальный игорный бизнес: преступникам, которые специализировались на ограблениях казино, пришлось переквалифицироваться.