В Подмосковье 15-летняя школьница из-за ревности зарезала подругу

В подмосковной Коломне накануне вечером 15-летняя школьница в субботу из ревности зарезала свою сверстницу у себя дома. От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте.

"Подозреваемая, 1996 года рождения, в своей квартире на улице Сапожковых, дом 10, нанесла несколько ножевых ранений знакомой, от которых потерпевшая скончалась", - сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах области.

По его данным, причиной конфликта между девушками, по предварительным данным, могла стать ревность из-за неразделенной любви, сообщает РИА Носвости. Обстоятельства случившегося выясняются.