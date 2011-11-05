В Москве троих полицейских подозревают в избиении мужчины

В Москве троих полицейских подозревают в нанесении побоев мужчине. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Инцидент произошел в одном из домов района Южное Медведково.



Сигнал о крупной семейной ссоре поступил на пульт дежурного «02». На место происшествия выехали сотрудники группы немедленного реагирования. В дверях подъезда полицейские столкнулись с мужчиной, который возвращался домой в нетрезвом состоянии. Мужчина пошатнулся и задел рукой одного из сотрудников полиции, что вызвало необоснованную агрессию последнего. Беспричинно нанеся несколько ударов гражданину, полицейские отправились улаживать семейный конфликт.