В Красноярском крае задержан подозреваемый в нападении на почту

В Красноярском крае сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в вооруженном нападении на почтовое отделение в Богучанском районе. Возбуждено уголовное дело по статье разбой.



Об этом РИА Новости сообщила представитель ГУ МВД России по краю Татьяна Шкамплетова. Днем в четверг в поселке Ангарский двое мужчин в масках с ружьем ворвались в здание почты поселка. Угрожая ружьем, они выстрелили в пол. Преступники связали сотрудницу отделения и вынесли почти 300 тысяч рублей. Один из нападавших в настоящее время задержан.