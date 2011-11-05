В Дагестане нашли тайник с оружием и мощной бомбой

В Дагестане сотрудники силовых ведомств обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и компонентами к взрывному устройству. В тайнике также находилась одна готовая бомба мощностью 7 килограммов в тротиловом эквиваленте.



По данным пресс-службы УФСБ Дагестана, тайник был обнаружен в пятницу, в 16.30 в поле на окраине поселка Шамхал (пригород Махачкалы). Сотрудники отдела полиции по Кировскому району УМВД России по Махачкале изъяли АК-74 со стертым номером, с одним магазином, снаряженным 25 патронами калибра 5,45 миллиметров, 9 выстрелов к гранатомету и более 250 патронов. Об этом сообщает РИА Новости.