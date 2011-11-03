В Саратове сутенёр рухнул в обморок в суде перед оглашением приговора (ВИДЕО)

В Саратове оглашён первый приговор одному из дел банды сутенеров оглашен в Саратове. Человек, который который вовлекал в секс-бизнес даже тех, кому не исполнилось 18-ти, упал в обморок прямо в зале суда.

Организатору преступного сообщества Михаилу Черкасину предстоит провести в колонии строгого режима 10 лет, но приговор ему сообщили уже в тюремной больнице - в зале саратовского суда перед оглашением приговора, он потерял сознание, как сообщили медики "от нервного истощения".

В качестве дополнительного наказания Черкасину назначено ограничение свободы сроком на 1 год, сообщается на сайте саратовского облсуда.

Установлено, что подсудимый с 2000 г. занимался сутенерством, а с 2009 г., расширив свой преступный бизнес, создал и руководил преступным сообществом из 12 человек.

Лица, входившее в это сообщество, выполняли обязанности сутенеров, подыскивали лиц, которые будут заниматься проституцией, в т.ч. несовершеннолетних, организовывали их проживание в арендуемых помещениях, занятие ими проституцией, охрану, распределяли между собой доходы от преступной деятельности.

В случае, если женщины решали прекратить занятие проституцией и уезжали, то сам Черкасин и члены преступного сообщества находили их и, применяя насилие, а именно избивая, либо угрожая применением насилия, оказывая психологическое давление, принуждали их продолжить занятие проституцией.

Деятельность преступного сообщества была пресечена в сентябре 2010 года. На этапе следствия Черкасин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию преступлений и выявлению лиц к ним причастных. Дело слушалось в особом порядке судебного заседания.