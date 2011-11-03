Борис Краснов -знаменитый сценограф, обвиняемый в рейдерстве, выведен из комы

Любимый художник-декоратор Аллы Пугачёвой Борис Краснов выведен из искусственной комы, в которой его держали после операции на головном мозге, сообщил в среду его адвокат Александр Добровинский.

Декоратор был госпитализирован с подозрением на инсульт 21 сентября, после того, как он потерял сознание в кабинете своего адвоката. Через три дня ему сделали операцию в связи с отеком мозга в ФМБЦ имени Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России и погрузили в искусственную кому.

По данным следствия, в июле-августе Краснов в составе организованной группы незаконно требовал от гендиректора московской "Группы компаний "Инконнект" передать право собственности на 100% ее уставного капитала. Имущество оценивалось более чем в 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Было возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". 9 сентября суд принял решение не заключать под стражу Бориса Краснова под залог в 5 миллионов рублей.