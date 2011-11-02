9 автомобилей расстреляли на парковке в Братске, 6 серьёзно пострадали

В Иркутской области идет расследование инцидента. Девять легковых автомобилей были обстреляны в Братске на парковке во дворе жилого дома по улице Металлургов, 37. И это уже не первый случай порчи авто здесь.

Серьёзно пострадали шесть машин, у них разбиты ветровые и задние стекла, повреждены фары.

Предположительно, стреляли из пневматического оружия.

Рассматривается несколько версий происшествия. Возможно, машины расстреляли из хулиганских побуждений. Местные жители также считают, что это связано с борьбой за парковочные места.

"Данное деяние попадает под действие статьи 167 части первой Уголовного кодекса России - это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. По ней предусмотрена ответственность от штрафных санкций вплоть до лишения свободы на срок от двух лет", - сообщает Ирина Кирилова, старший инспектор пресс-службы УМВД по Братску, передаёт bst.bratsk.ru.