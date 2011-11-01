В Нью-Йорке присяжные удалились для вынесения вердикта по делу Виктора Бута

В Нью-Йорке жюри присяжных во вторник удалилось на совещание для вынесения вердикта по делу россиянина Виктора Бута, обвиняемого властями Соединённых Штатов в контрабанде оружия.

В федеральном суде Нью-Йорка 1 ноября завершились слушания по делу россиянина.

Судья проинструктировала членов жюри и призвала их быть беспристрастными. Обсуждение вердикта может до нескольких дней.

Для вынесения вердикта необходимо единогласное решение всех 12 присяжных, напоминает РИА Новости.