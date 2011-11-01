"Сын Джеки Чана" в московском метро обезвредил грабителя кун-фу

В московском метро гражданин Китая, владеющий приёмами восточных единоборств, собственноручно задержал грабителя, пытавшегося похитить у него мобильный телефон, сообщили во вторник в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в минувшую субботу вечером на станции метро "Таганская".

"Чжун Чжаоянь 85-го года рождения, сидя в вагоне на станции метро Таганская играл в игру на своем мобильном телефоне, – рассказал руководитель пресс-службы Управления полиции на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Прямо перед закрытием дверей, услышав объявление о закрытии дверей, уроженец Молдавии выхватил телефон у него из рук и выскочил из вагона", - добавил сотрудник ведомства.

Потерпевший бросился в погоню. Догнав грабителя, мужчина применил несколько приемов восточных единоборств и задержал его, сообщает Интерфакс.

Сотрудники полиции, несущие службу на платформе, помогли доставить обидчика в отдел. "Пассажиры, ставшие свидетелями происшествия, в шутку окрестили Чжуна "сыном Джеки Чана," - добавил Мышляев.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Проводится проверка на его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ранее.

Восточные единоборства Кунг Фу, Каратэ и другие не очень сложные виды единоборств и обучиться им сможет каждый.