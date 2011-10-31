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Иркутская полиция установила 3 из 60 участников крупной драки у кафе "Апельсин"

31 октября 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Иркутская полиция установила 3 из 60 участников крупной драки у кафе "Апельсин"
Фото сайта armenpress.am

Полиция в Иркутской области выясняет обстоятельства крупной драки с участием 60-ти человек, которая произошла в воскресенье в деревне под Иркутском, сообщает ГУМВД по региону в понедельник.

Драка произошла около кафе "Апельсин", расположенном в деревне Мамоны Иркутского района. Там собралось около 60 человек.

"Через некоторое время между ними завязалась драка, которая продолжалась всего несколько минут, после чего молодые люди спешно скрылись с места происшествия", - сообщает ГУМВД.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Установлены свидетели и очевидцы.

"Данных о том, что в ходе конфликта использовалось травматическое либо холодное оружие не поступало. За медицинской помощью в больницы города никто не обращался", - сообщает полиция.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося и ведет активный розыск участников драки. Трое из них уже установлены.

В правоохранительных органов полагают, что причиной инцидента стала ссора, которая произошла между двумя посетительницами кафе за день до этого, 29 октября.

"По некоторым данным, участниками событий являлись жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске и деревни Мамоны", - сообщает полиция.

Есть версия, эта драка произошла между армянами и азербайджанцами. В кафе за столиками сидели две компании – армяне и азербайджанцы. Последние и спровоцировали конфликт, пишет armenpress.am. 

Через некоторое время к кафе подъехали несколько машин, после чего драка разгорелась с новыми силами. Приехавшие пустили в ход ножи и травматическое оружие. Позже на место прибыли полицейские. Завидев их, многие участники драки скрылись с места.

Напомним, в ночь на 29 октября произошла аналогичная массовая драка в иркутском кафе Оскар". Пострадали 10 человек, задержано 5. Возбуждено уголовное дело.

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