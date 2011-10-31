С Тишанина, обокравшего Иркутскую область на 60 млн, взята подписка о невыезде

Экс-губернатор Иркутской области Александр Тишанин привлечён к уголовной ответственности. Как сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин, Тишанину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии Следственного комитета России, в 2006-2007 годах Тишанин причинил ущерб Иркутской области в размере около 60 млн рублей при размещении государственных облигационных займов в интересах коммерческого банка.

С бывшего губернатора взята подписка о невыезде.

45-летний Александр Тишанин возглавлял Иркутскую область с августа 2005 года по апрель 2008 года.