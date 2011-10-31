В Петербурге сотрудник ФСБ убил человека из травматики

В Петербурге сотрудник ФСБ застрелил человека из травматического пистолета. Убийство произошло 28 октября.

Между четырьмя мужчинами, двое из которых оказались сотрудниками ФСБ, произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из силовиков применил травматический пистолет. Раненый мужчина скончался в больнице, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.