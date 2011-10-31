Обвиняемому в педофилии Тапия Фернандесу в СИЗО стало хуже

В Москве пластическому хирургу Тапия Фернандесу в СИЗО стало хуже. Защита просит перевести его в медицинский стационар, сообщила в понедельник адвокат обвиняемого Флоранс Ленская.

По ее словам, в изоляторе, где содержится Фернандес, "никто не обращает внимания на его жалобу на плохое самочувствие", сообщает Интерфакс.

Напомним, знаменитый пластический хирург боливийского происхождения обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении падчерицы и родного сына. Его поместили в следственный изолятор на прошлой неделе. Общественная палата России объявила, что берёт это дело под контроль.