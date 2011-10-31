За взятку в 33 млн повторно арестован вице-мэр подмосковного Звенигорода
31 октября 2011, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал первого заместителя главы администрации подмосковного Звенигорода Григория Татусьяна. Он подозревается во взятке на сумму 33 млн рублей.
Напомним, 3 октября, Бабушкинский суд уже взял Татусьяна под арест, однако 24 октября Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.