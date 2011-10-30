В Китае за 2 месяца, в ходе общенациональной кампании по борьбе с наркоторговлей, сотрудники спецслужб арестовали более 12 тысяч человек по подозрению в сбыте наркотиков через интернет-форум.

В связи с обнаружением сети по распространению наркотиков через интернет китайские власти выступило за более жесткое государственное регулирование глобальной сети.



В городах Ланьчжоу и Сиань наркодилеры вели сбыт запрещенных веществ через особый интернет-форум, зарегистрироваться на котором можно было только по рекомендации, сообщает "Синьхуа".

Кроме того, своеобразной визитной карточкой, дававшей право регистрации на ресурсе, было приобретение наркотиков через специальную видеоплатформу в интернете.

После обнаружения этого интернет-канала по сбыту наркотиков китайские власти решили провести общенациональную операцию против торговли запрещенными веществами через глобальную сеть. Она началась 2 сентября 2011г.

В ходе рейдов китайская полиция и спецслужбы пресекли деятельность 144 группировок, торгующих наркотиками, уничтожили 22 фабрики по их производству и изъяли более 308 кг наркотических веществ.

По словам представителей китайских властей, большинство задержанных - молодежь и подростки, в частности , 66,2% - лица моложе 35 лет, 2,6% - люди, которым не исполнилось и 18 лет, а самому молодому из арестованных - 14 лет.

В числе предусмотренных китайским уголовным законодательством наказаний за незаконный оборот наркотиков - смертная казнь.