Суд в Иркутской области посадил на 5 лет боксёра, избившего инвалида до смерти

В Иркутской области в субботу вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Байкальска, избившего инвалида до смерти. Бывшего боксера Ярослава Зажитского приговорили к 5 годам лишения свободы.

Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ установлено, что 13 января 2010г. в вечернее время 20-летний монтер пути подразделения Восточно-Сибирской железной дороги Ярослав Зажитский, в компании друзей, прибыл электропоездом на станцию Байкальск-Пассажирский.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, бравируя перед друзьями, молодой человек остановил проходившего мимо мужчину и стал его избивать, нанося удары по различным частям тела. По данным ведомства, 36-летний инвалид не смог оказать сопротивления бывшему боксеру и спустя 10 часов скончался у себя дома от многочисленных телесных повреждений.

Сам Зажитский с места происшествия скрылся.

Суд признал злоумышленника виновным по ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.