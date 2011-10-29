Мексиканское пиво для австралийцев обогащали колумбийским кокаином

В Австралии раскрыт необычный способ доставки в страну колумбийского кокаина транзитом через Мексику: наркотик мексиканские предприниматели растворяли в пиве местного производства и отправляли на другой континент.

Налаженный канал доставки зелья действовал давно и успешно.

Австралийские таможенники заметили, что в 46 шести из 700 ящиков с мексиканским пивом, ввозимым в страну жидкость в бутылках по цвету отличается от остального пива. Оказалось, что в 1105 бутылках пива содержится растворенный кокаин, сообщает РИА Новости.

Был задержан молодой человек, который имел отношение к грузу, по подозрению в причастности к международной сети наркоторговцев, наладивших канал доставки наркотика из Мексики в Австралию. Ему грозит пожизненное заключение.