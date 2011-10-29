Телефонный террорист устроил шухер на московской "Горбушке"
29 октября 2011, 20:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в суботу днем полиция провела эвакуацию всех людей с территории рынка "Горбушкин двор" на западе Москвы. Причиной стал анонимный звонок по телефону с сообщением о предстоящем взрыве.
Полицейские не нашли взрывных устройств и иных опасных предметов в торговом центре.
В субботу районе 16 часов в полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории торгового центра "Горбушка" в Багратионовском проезде, дом 5.
На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города. Охрана и полиция провели эвакуацию людей из здания.Затем к обследованию помещений рынка приступили кинологи с обученными на поиск взрывчатки собаками.
"Никаких взрывчатых веществ и опасных предметов в торговом центре не обнаружено. В настоящее время комплекс работает в обычном режиме", - сказал источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции ищут анонимного заявителя, сообщает РИА Новости.