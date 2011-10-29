В Москве в суботу днем полиция провела эвакуацию всех людей с территории рынка "Горбушкин двор" на западе Москвы. Причиной стал анонимный звонок по телефону с сообщением о предстоящем взрыве.

Полицейские не нашли взрывных устройств и иных опасных предметов в торговом центре.

В субботу районе 16 часов в полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории торгового центра "Горбушка" в Багратионовском проезде, дом 5.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города. Охрана и полиция провели эвакуацию людей из здания.Затем к обследованию помещений рынка приступили кинологи с обученными на поиск взрывчатки собаками.

"Никаких взрывчатых веществ и опасных предметов в торговом центре не обнаружено. В настоящее время комплекс работает в обычном режиме", - сказал источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции ищут анонимного заявителя, сообщает РИА Новости.