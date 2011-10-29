Массовая драка в Иркутске: задержаны пять человек

В Иркутске сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в причастности к массовой драке, произошедшей в ночь на 29 октября у одного из кафе города. Один из подозреваемых был задержан непосредственно на месте преступления.



В настоящее время оперативники устанавливают роль каждого из задержанных в преступлении, передает "Интерфакс". Массовая драка в кафе "Оскар" произошла из-за ссоры между молодыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Драка, в которой участвовали 15 человек, закончилась стрельбой из травматических пистолетов и поножовщиной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".