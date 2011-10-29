На востоке Москвы двое неизвестных избили и ограбили бизнесмена

В Восточном административном округе Москвы неизвестные напали на заместителя генерального директора коммерческой структуры. Двое неизвестных избили бизнесмена и забрали сумку с принадлежащими ему деньгами.



Грабители скрылись на автомобиле "Мерседес". Инцидент произошел на Новогиреевской улице. В украденной сумке находились деньги в сумме 280 тыс. рублей и 10 тыс. долларов США, передает "Интерфакс". Общий ущерб составил 580 тысяч рублей.